Microsoft presentó en Colombia la nueva Xbox One X

Con un 40% más de poder, resolución 4K y un centro de entretenimiento completo, llegó a Colombia la consola nueva de Microsoft Xbox One X.

Como parte del lanzamiento se presentaron los juegos Forza Motorsport 7, Super Lucky’s Tale, Crackdown 3, Assassin’s Creed Origins, State of Decay 2, Sea of Thieves, entre otros; disponibles en Xbox Play Anywhere: Xbox One y PC con Windows 10.

Las características principales son:

~ Gracias a la CPU AMD Custom de 8 núcleos, los juegos son más ligeros, los detalles son más realistas y las interacciones más suaves al jugar.

• Esta consola contiene 12 GB de memoria gráfica que añaden velocidad y potencia al rendimiento del juego.

• Mundos envolventes: la GPU de 6 Teraflop permite que los entornos y los personajes en 4K sean más realistas, además, maximiza el procesamiento gráfico y rendimiento de los juegos.

• Tiempos de carga más rápidos: los gráficos de juego son más rápidos y más detallados con un ancho de banda de memoria de 326 GB por segundo para mantener el flujo del juego.

• La Xbox One X transmite y graba clips en 4K a una velocidad de 60 FPS. De esta manera, los usuarios podrán ver como la acción cobra vida con brillantes detalles gráficos bajo luz, sombras y reflejos, y experimentar imágenes con alto rango dinámico (HDR) y una amplia gama de colores (WCG).