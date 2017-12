Caída de WhatsApp a nivel mundial duró casi una hora

Desde diferentes partes del mundo como Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos, los usuarios reportaron que Whatsapp no funcionaba en sus dispositivos móviles.

Precisamente esa caída se dio cuando en distintas partes del mundo ya se celebraba el año nuevo y en otras aún se está ad portas de llegar el 2018 y las personas aprovechan para enviar mensajes a sus familiares y amigos.

La caída de la aplicación duró casi una hora y en Colombia se restableció a las 2:40 pm aproximadamente.

Quizás estas fallas también tendrían que ver con el anuncio de WhatsApp que a partir del 1 de enero tendría cambios significativos que afectarían a millones de usuarios en todo el mundo pues dejaría de funcionar en algunos dispositivos móviles.

Por ejemplo, quienes tengan celulares BlackBerry OS, BlackBerry 10 o Windows Phone 8.0 podrán seguir utilizando WhatsApp, pero con ciertas limitaciones que impedirían el normal funcionamiento del mismo. (Vea también: WhatsApp no va más en determinados celulares a partir de 2018)

La servidor de mensajería instantánea no cierra un buen año 2017, pues ha sido en el año que más se reportaron fallas. A finales de noviembre, la aplicación tuvo un error en América del Sur y Europa que provocó que millones de usuarios no pudieran acceder al servicio.

Whatsapp always goes down on NYE

— simma (@foreversimma) 31 de diciembre de 2017