El top 10 de las canciones más escuchadas en la aplicación Shazam

Shazam

La aplicación Shazam que reconoce los datos de una canción como su nombre y autor con solo unos segundos del audio, presentó el top 10 de las canciones más escuchadas en Colombia durante este mes.

Algunos de los colombianos que sobresalen son Sebastián Yatra y Piso 21

1. MC Kevinho – Olha A Explosão

2.Sebastian Yatra – Sutra

3.Calvin Harris Fea – Feels

4.Piso 21 Déjala Que Vuelva

5.Valentino – Bésame

6.Camila Cabello -Havana

7.Ozuna – Quiero Repetir

8.Portugal – The Man Feel It Still

9.Dua Lipa – New Rules

10.Ozuna – Se Preparó