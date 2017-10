Videoarbitraje le dará protagonismo al árbitro y no al jugador: técnico de La Equidad

Streaming

En el Foro Semana sobre tecnología y fútbol se habló sobre el VAR (videoarbitraje en el fútbol), la nueva apuesta que buscar solucionar las jugadas polémicas en el fútbol y que ha traído más comentarios en contra que a favor.

Al respecto el técnico de La Equidad, Luis Suárez, afirmó que ese tipo de tecnología dará paso ahora a que el árbitro sea el protagonista y no el jugador.

“El VAR aunque no lo crean va a hacer mucho más importante al árbitro, más protagonista, que no debe ser… El VAT tiene cosas buenas pero el protagonista no debe ser el árbitro, debe existir una situación que debe seguir siendo ese ser invisible con todas las ayudas tecnológicas”; aseguró el técnico.

Sin embargo, indicó que esa no debe ser una excusa para que los técnicos y su equipo dejen de lado las nuevas propuestas para mejorar los entrenamiento y el partido.

Uno de los ejemplo que dio para no rechazar las nuevas propuestas tecnológicas, es que hay programas que les entregan la información del rendimiento del jugador en un partido para con base en eso, entrenarlos.

“El mensaje es que uno no puede perder lo nuevo y ser consciente de eso, estudiar cosas diferentes, y ahora que llega el VAR los entrenadores vamos a estar muy metidos en esa cuestión”, precisó el técnico del equipo colombiano.

Por su parte, Juan Carlos Osorio, director técnico de la selección mexicana de fútbol, aseguró que sus entrenamientos también integran las nuevas propuestas tecnológicas que en parte son buenas.