Francisco, el Papa que rompió todos los paradigmas

Por Juan Manuel Ruiz

Cuando el cardenal de Buenos Aires, monseñor Jorge Mario Bergoglio, cumplió los 75 años de edad, nunca imaginó que su decisión de pasar al descanso en una modesta casa de retiro en la capital argentina sería truncada de manera sorprendente por el destino, y que su máxima misión, universal y única, ecuménica y pastoral, estaba apenas por comenzar.

En efecto, el hombre que el próximo 6 de septiembre aterrizará en Bogotá a las 4 y 30 de la tarde convertido en el papa Francisco, un líder espiritual mundial a quien los medios de comunicación han denominado ‘toda una celebridad’, creyó que a esa edad -75 años cumplidos el 17 de diciembre de 2011- su tiempo había pasado y su obra estaba hecha. (Le puede interesar: Así se prepara Colombia para la visita del Papa Francisco)

Ya había pasado la carta, como se dice popularmente, ya lo hecho estaba hecho y su apostolado de casi 50 años empezaba –creía él– a marchitarse. Sin embargo, no era así. Al padre Bergoglio le faltaba romper todavía muchos paradigmas, no solo en su labor pastoral sino en la propia historia universal.

Firme candidato a papa en el 2005, declinó sus opciones a favor de Joseph Ratzinger en el cónclave que elegía el sucesor de Juan Pablo II tras 27 años de pontificado. Lo hizo, dicen, para no dividir a la iglesia. A la postre, fue elegido Benedicto XVI, y el cardenal Bergoglio se devolvió para su casa en Buenos Aires, ya descartado, un poco cansado.

Al fin y al cabo, al padre Jorge le faltaba el lóbulo superior del pulmón derecho y eso lo menguaba un poco en su cotidianidad. Ese hecho, ese pequeño impedimento, frustró muchos años atrás su deseo de irse de misionero a Japón; el famoso padre Arrupe, superior de los jesuitas en el mundo, se lo prohibió y le aconsejó que siguiera sus estudios y su labor en su provincia.

Ahora, en la alborada del siglo XXI, Bergoglio parecía haber hecho lo que creía era su propósito en la vida. Su nombre no había vuelto a sonar entre los vaticanistas; en Roma, con Benedicto en el poder, no había razones para que se acordaran de él. Tampoco el mundo sabía mucho de la vida y obra de este sacerdote, amante del bajo perfil, que no concedía entrevistas, y que se movilizaba por su ciudad a pie o en el metro, solo, pensativo, en paz.

En su país, prestó declaración en 2010 en una investigación que se adelantó en Argentina por los crímenes de la dictadura militar. Allí se esclarecieron muchas de las cosas que se dijeron del arzobispo de Buenos Aires sobre su supuesta tibieza ante los militares. Pero incluso el premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, a quien muchos ven como un radical, salió en su defensa. Monseñor Bergoglio se quitaba un peso de encima y podía pensar tranquilamente en sus últimos días.

Lo que nadie sospechaba era que lo que Benedicto XVI había insinuado en algunas oportunidades lo fuera realmente a cumplir: que se sentía cansado y que podría abandonar el ministerio petrino, algo que no sucedía desde que Gregorio XII renunciara en 1415 para poner fin al Cisma de Occidente. Fue así como, repentinamente, la iglesia se vio forzada a otro cónclave en 2013 y a echar mano de uno de sus mejores hombres: el olvidado monseñor Bergoglio, el mismo que ya antes había hecho pequeñas revoluciones donde quiera que estaba; el mismo que estaba llamado a ser el primer papa latinoamericano, primer papa jesuita, primer papa argentino, primer elegido después de que su antecesor renunciara, algo nunca antes visto en 598 años. (Lea también: Papa Francisco felicita a pareja gay por bautismo de sus hijos adoptivos)

Además, diría yo, podría ampliarse la lista si decimos que es el primer papa de la cuarta revolución industrial, la de los datos, los videos, los millenials, que lo han seguido y acompañado desde el primer momento en que se asomó al balcón de la plaza de San Pedro en 2013 convertido en el Sumo Pontífice y al que apuntaban decenas de miles de teléfonos celulares que querían captar un momento único e irrepetible. Esa circunstancia de modo, tiempo y lugar en que le tocó a Francisco tomar las riendas de la iglesia Católica ha hecho que cada paso, cada palabra, cada decisión y cada viaje del papa se conviertan en un acontecimiento, ya no solo mediático, sino personal, íntimo, espiritual.

La historia de Francisco está respaldada en el pasado de Jorge Bergoglio. Hijo de inmigrantes italianos -por eso su férrea defensa de los inmigrantes africanos que llegan a Europa- creció en el modesto sector de Flores, en Buenos Aires, recibió la educación en valores de su abuela, con quien rezaba el rosario, y antes de abrazar su vocación religiosa tuvo dos novias, aunque solo una lo puso a dudar. Luego se hizo sacerdote y jesuita y muy joven fue nombrado provincial, un cargo de liderazgo y de ejecución que le imprimió su carácter.

Allí, como formador también dejó su huella. Enseñaba varias materias; una de ellas, literatura. Fue así como una mañana de 1965, el padre Jorge les llevó a sus alumnos una sorpresa que algunos todavía recuerdan: para enseñar literatura gauchesca, el joven profesor les presentó, en persona, en plena aula y sin mayores bombos y platillos, a un hombre ya un poco mayor y casi ciego que hablaba pausadamente: Jorge Luis Borges. Durante varios días, uno de los escritores más célebres y admirados de todos los tiempos fue el profesor de los alumnos de Bergoglio y prologó los textos que esos alumnos escribieron. El resultado: un libro ya agotado en el que sin duda lo más valioso de todo es su prólogo.

Luego, el profesor Bergoglio sería el superior provincial jesuita, cargo que desempeñó férreamente para que las decisiones del Concilio Vaticano II no se fueran por las riendas. Allí residieron sus problemas y sus resistencias. Algunos interpretaron que la opción preferencial por los pobres podría combinar la teología con el marxismo y de paso la lucha armada. Algunos sacerdotes fueron acusados, por ello, de patrocinar y justificar a la guerrilla.

El provincial jesuita creía que la opción por los pobres bebía íntegramente de las fuentes del Evangelio. La violencia, aún a nombre de los pobres, no tenía justificación. Esa postura llevó a que lo acusaran de haber entregado los nombres de jesuitas “zurdos” a los militares. Dicha polémica revivió en el 2005, cuando era “papable” y en 2013, cuando sorpresivamente fue elegido papa.

Sin ir más lejos, Francisco, precisamente Francisco, es el primer papa que llega a Colombia sin que existan las Farc como guerrilla. Cuando Pablo VI arribó en agosto de 1968 a Bogotá, las Farc tenían varios años de creación y el ELN ya hacía historia porque uno de sus más legendarios integrantes era precisamente un cura, Camilo Torres, que había muerto en combate. Y en 1986, año en el que Juan Pablo II visitó a una Colombia adolorida por la tragedia de Armero y el holocausto del palacio de Justicia, las Farc ya llevaban dos décadas en armas y por lo menos un proceso de diálogo con el gobierno.

Francisco, el sucesor de san Pedro, según la tradición católica, es un consumado aficionado al fútbol, y un seguidor fervoroso del San Lorenzo de Almagro, equipo en el que han jugado varios colombianos como Efraín “El caimán” Sánchez, el defensa Iván Ramiro Córdoba y el volante Mauricio Molina. Para el Papa el fútbol significa mucho desde lo social y lo pastoral; pero también está clavado en su corazón. (Lea también: El Papa reza para que pierda Huracán, clásico rival de su amado San Lorenzo)

Su padre, don Mario Bergoglio, murió de un infarto en las gradas del estadio Gasómetro mientras asistía a un partido de fútbol. Tenía apenas 51 años. Casualmente, Francisco llega a una Colombia convertida en exportadora de futbolistas, varios de ellos en la élite mundial, pero también a un país en el que las “barras bravas” han sembrado de violencia varios estadios colombianos.

Fiel hijo de su tiempo, el Papa sabe que el deporte es un gran instrumento de educación social y conoce bien que los cracks como James Rodríguez pueden ayudar en ese propósito. Por eso una de sus primeras acciones fue crear en agosto de 2013 el programa “Scholas Ocurrentes” mediante el cual promueve la educación y la paz a través, entre otros, del deporte.

Pero esta iniciativa le ha servido al Sumo Pontífice para demostrar que entiende bien el mundo de hoy: no solo el fútbol mueve o motiva a los jóvenes, con referentes como James, Messi o Neymar. También lo hacen los youtubers. Por esa razón, en el marco del mismo programa, hace poco más de un año se reunió con 11 de los más famosos youtubers del mundo, varios de ellos con millones de seguidores, a quienes les pidió usar su labor para construir un camino de optimismo y esperanza. A una youtuber experta en consejos de belleza le dijo que su labor, al promover y exaltar la belleza, podría ayudar en la lucha contra la agresión.

Francisco, el papa que rompe paradigmas, el mismo que como arzobispo de Buenos Aires visitaba a un monje taoísta -Liu Ming- para que le curara algunos dolores del cuerpo con medicina oriental; el mismo que tiene entre sus mejores amigos al pastor evangélico pentecostal Giovanni Traettino, a quien visita y con quien habla de borrar las fronteras entre las iglesias; y el mismo que cada vez que se dirige a los multitudes pide que recen por él, es el hombre que durante cinco días estará en Colombia en una visita de carácter pastoral que va de la mano de su idea de siempre estar primero con la gente, con los necesitados, con los indefensos, con las víctimas.

Así será, seguramente, hasta el último de sus días. Porque Francisco ha recordado, con su ejemplo, una lección: cuando se cree que ya todo está consumado, que todo está completado y listo, que lo hecho hecho está, y que quizá es tiempo de irse, de abandonar un propósito o una misión, es cuando quizás de verdad todo esté realmente por hacer y por comenzar: el último día puede ser, en realidad, el primero. El que le devuelve a todo su sentido y le marca el camino al propósito, siempre misterioso, de vivir…

