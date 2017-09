Las curiosidades que dejó la visita del Papa a Colombia

La visita del Papa Francisco a Colombia llenó de alegría a los católicos y revivió la esperanza en aquellos que han sentido las injusticias de la guerra que ha golpeado durante años las diferentes regiones del país. (Lea aquí: No se puede vivir del rencor, tenemos que perdonar: Papa)

Esta visita pastoral de cinco días, que incluyó un recorrido de Sumo Pontífice por las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena tuvo momentos que, sin duda, marcarán la historia de los colombianos.

Sin embargo, este evento también dejó anécdotas que muestran acontecimientos curiosos de la visita del santo padre.

El Papa Francisco tuvo un incidente durante su último día de visita a Colombia en el que sufrió un golpe en la cara.

En medio del recorrido que realizaba por Cartagena, el sumo pontífice se golpeó con el paral del papamóvil en la parte izquierda de su rostro, quedando con una herida leve en la ceja y el pómulo.

Tras recibir atención en la que le hicieron curación a los golpes recibidos, el Papa bromeó con los periodistas cuando le preguntaron cómo se sentía y qué le había pasado.

“Me dieron una puñada”, expresó Francisco entre risas mientras hacía una seña con su puño.

Uno de los acontecimientos que causó gracia, especialmente en redes sociales, fue previo al viaje del Papa a Colombia cuando una periodista panameña, en un momento de confusión, aseguró que el Sumo Pontífice se transportaría por el país en un Batimóvil, refiriéndose al Papamóvil.

La misma periodista, tras conocer que fue motivo de burlas en redes sociales, reconoció su error y expresó que “también es bueno reírse de uno mismo”.

Los espectadores que, desde horas antes de la llegada de Francisco a Colombia lo esperaban por el paso de la Calle 26 (en Bogotá), fueron sorprendidos por un gran número de ratones que aparecieron y se metieron entre las personas y por la vía donde pasaría la caravana con el Papa.

Algunas personas alcanzaron a registrar en fotos y videos el incidente que causó descontrol en unos espectadores que, al ver los ratones rodeándolos y paseándose por la vía, no sabían para dónde coger.

Durante su visita a Villavicencio, un hombre puso en apuros el esquema de seguridad del Papa cuando logró colarse en el Papamóvil para recibir la bendición de Francisco.

Los memes no faltaron durante la visita del Papa a Colombia ya que los usuarios en las redes sociales no perdieron oportunidad de plasmar cada situación de este evento con algo de humor. (Lea: Los memes que ha dejado la visita del Papa)

Un hombre ignoró la realidad y “poniendo a prueba su fe” casi ocasiona un accidente que pudo, inclusive, haberle costado la vida.

Alterando el orden y la seguridad en medio del paso de la caravana papal un hombre se lanzó a la vía y se arrodilló frente al Papamóvil.

Un hecho muy mencionado en redes sociales fue cuando el Papa, en su paso por Bogotá, ‘ignoró’ al senador Álvaro Uribe.

La reacción de los usuarios se dio luego de que fuera difundido un video en el que se ve el momento en que el Papa pasa por la calle 26 saludando y, cuando el sumo pontífice pasa por el frente del senador Uribe, se gira para saludar a las personas que están del otro lado de la vía.

