“Si me limitaba a transmitir este odio, creaba más violencia todavía”, víctima de artefacto explosivo

Foto Colprensa - Diego Pineda

Hace cinco años la explosión de una mina antipersonal en los alrededores de Tumaco (Nariño) acabó con su talón de aquiles, fracturó su tibia y su peroné, puso en riesgo la amputación de su pierna izquierda, además de causar miles de heridas en su cuerpo.

Luz Dary Landazury, víctima de un artefacto puesto por la guerrilla en el pacífico colombiano, fue una de cuatro elegidas para contar su testimonio al Papa Francisco durante el Gran Encuentro de Oración por la Reconciliación Nacional, que se realizó en el Parque Las Malocas en Villavicencio.

“De aquel día recuerdo solo los gritos de la gente y que había sangre por todas partes”, sin embargo, pese a la trágica situación, lo que más asustaba a Luz Dary era la vida de su bebé de siete meses Luz Ariana.

“Ella estaba cubierta de sangre y en su rostro se le habían incrustado innumerables pedazos de vidrio”, recordó la mujer.

Durante su intervención ofreció su muleta como símbolo de gratitud a Dios por darle la fortaleza para superar su situación y por darle la oportunidad de, a través de su testimonio, ayudar a otras víctimas.

“Hoy deseo ofrecer a Cristo crucificado la única muleta que me queda después del atentado y que he usado para la recuperación. La segunda la he regalado a otra víctima, que la necesitaba urgentemente”, dijo.

Landazury le expresó al Papa que los primeros años sentía rabia y rencor, sin embargo, afirmó que descubrió que “si me limitaba a transmitir ese odio, creaba más violencia”.

Sostuvo que “muchas víctimas tenían necesidad de descubrir, por medio de mi experiencia, que tampoco para ellas había terminado todo y que no se puede vivir del rencor”.

“Me he preparado para enseñar a prevenir el riesgo de accidentes por los millones de minas sembradas en nuestro territorio, y ahora me siento mejor. Doy gracias a Dios por haber comprendido que ayudar a los demás no es tiempo perdido, sino que me enriquece”, puntualizó.