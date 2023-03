A cantante de música popular su colega le fracturó el tabique... y todo por dinero

Un caso generó indignación en todos los colombianos, al darse a conocer la noticia de que una cantante de este género fue brutalmente agredida por un colega que se peleó con ella por dinero.

Todo ocurrió el pasado sábado 25 de marzo, día en el que la artista tenía una presentación, por lo que le pidió a un colega del género urbano que la acompañara a la presentación.

Alisson Villalba, la víctima de este atroz caso, relató a Noticias RCN lo sucedido. Según ella, después de presentarse en el barrio Perdomo, Ciudad Bolívar, salió junto con su acompañante, Julián Guzmán, en un vehículo que pidieron por una aplicación.

"Yo lo había invitado, le pedí que pidiera un carro y lo pagaríamos entre los dos. Y él me dijo que si y cuando le pedí la mitad del carro, que eran $20 mil, me dijo que no tenía plata, que después me los devolvía, así que yo le dije que solo tenía la mitad, que no podía ayudarlo y comenzó alzar la voz de una manera grotesca", relató la mujer en su cuenta de Instagram.