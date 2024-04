Desde el pasado jueves 11 de abril en la ciudad de Bogotá se viene implementando el racionamiento del agua como medida para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, los cuales tienen en una situación crítica a los embalses que surten del líquido vital a los hogares.

Según informó el alcalde Carlos Fernando Galán, tras los dos primeros días de la restricción se ha disminuido el consumo de agua, llegando a 15.85 metros cúbicos por segundo (la meta es alcanzar los 15 metros cúbicos). Así mismo, actualmente el nivel del Sistema Chingaza es de 16.16%, pero la meta es llegar al 20%.

La medida de racionamiento contempla nueve zonas, las cuales presentarán cortes de agua por 24 horas con turnos rotativos. Las interrupciones del servicio se llevan a cabo de 8:00 a.m. a 8:00 a.m. del día siguiente, sin embargo, los usuarios han reportado que el agua no siempre llega a esta hora, pues tiende a demorarse más tiempo.

¿A qué hora vuelve el agua tras el racionamiento?

Según explicó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), desde las 8:00 a.m. se da inicio al proceso de restablecimiento del servicio de agua en cada uno de los turnos, el cual requiere abrir válvulas, estabilizar las presiones y controlar los caudales para disminuir el riesgo de daños en las tuberías.

Por este motivo, el agua demora unos minutos e incluso horas en llegar a las llaves de los hogares. Así mismo, el restablecimiento depende del recorrido que hace el agua entre la válvula y la vivienda, es decir, que entre más lejana esté, más tiempo se demorará en llegar.