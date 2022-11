Ella argumentó que las diferencias con la otra mujer obedecían a que ella y otros comerciantes que se dedican a las ventas ambulantes en este sector pasaron a tapar varios huecos.

“Sigue calumniándome, aquí hay residentes y comerciantes… Las conflictivas son esas señoras. Se molestan porque tapamos un hueco”, dijo la mujer.

De inmediato la otra mujer le dijo que no podía hacer eso en el espacio público de Bogotá: “Usted no puede intervenir en un espacio público así le molestara el hueco. No es suyo el espacio público”.

Según la vendedora de obleas, a la vecina del sector lo que le molestó es que con la venta de dulces se tapara un hueco.