Abandonan mascotas en Ciudad Bolívar por no tener qué darles de comer

El panorama en la mayoría de barrios de Ciudad Bolívar y Usme, al sur de Bogotá, es extremadamente desolador. Mientras miles de familias están aguantando hambre, algunas deben abandonar a sus mascotas por que no tiene qué darles de comer.

"Estamos pidiendo ayuda por los ancianos y los niños que están viviendo arriba en San Joaquín, Monterrey, Acapulco, Divino Niño (barrios de Ciudad Bolívar) y que no tienen qué comer. También está pasando que hay muchos perros y gatos abandonados; los animalitos se están muriendo de hambre", contó Ruby Alcaldes, habitante de Ciudad Bolívar.

Cuenta Ruby, una madre cabeza de familia que vive de tener un taller de confección que, "la gente no tiene cómo darles, entonces los botan a las calles. Los perros y los gatos se está muriendo".

Ruby, por la cuarentena, como millones de colombianos que viven de rebusque, no ha podido vender sus confecciones y "ya se me está acabando el plante porque no lo estamos comiendo".

Sin embargo, con lo poco que tiene, y con la ayuda de su hijo de 25 años, recogen a algunos perros que están casi moribundos en la calles.

Durante estos días, han recogido unos diez, la mayoría, cuenta Jonny Alcaldes, el hijo, que son perros utilizados para pelea. "Lamentablemente acá hay personas que utiliza estos animales para pelea y para sacar cría. Es muy fuerte. Ahora con todo esto, los están botando a la calle como si nada", señaló.