Asimismo, las rutas zonales, es decir, los buses azules del SITP, operarán con un 100% de su flota, entre 3:30 a.m. y las 11:00 p.m.. Los sábados, con un 70% de la flota, funcionarán de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos, con un 50% de la flota, funcionarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Es importante aclarar que si bien de lunes a viernes operarán la totalidad de los buses, la alcaldesa Claudia López ha insistido en que el número de pasajeros no puede sobrepasar el 35 % de la capacidad del sistema para evitar aglomeraciones y riesgos de contagio.

Asimismo, piden a las personas salir con tiempo porque habrá buses programados para llevar un cupo previsto, y si las personas se aceleran a abordarlo, podrían sobrellenar el espacio estimado de personas por vehículo, lo que aumentaría el riesgo de contagio.

Finalmente, Transmilenio se comprometió a continuar con los protocolos de limpieza que han venido implementando a través de jornadas de desinfección programadas, en barandas, pasamanos, buses troncales, etc.