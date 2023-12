Actriz María Cecilia Botero se enfrentó a agentes de tránsito: "tienen huevo"

La reconocida actriz María Cecilia Botero se vio involucrada en un mal momento luego de cenar en un exclusivo sector de Bogotá.

María Cecilia Botero se encontraba en la calle 69 con carrera novena, cuando se percató que su carro estaba inmovilizado con un cepo, lo que generó un fuerte enfrentamiento con las autoridades de tránsito que estaban en el lugar.

Al ver que su vehículo estaba inmovilizado, la actriz oriunda de Medellín, Antioquia, se ve bastante enojada, así como sus acompañantes, pues cuestionó la labor de los agentes que se encontraban en el lugar, ya que, según menciona en el video, que se viralizó en redes sociales, los agentes no esperaron los 20 minutos reglamentarios para poner el cepo.

Asimismo, asegura que no notificaron en la portería del restaurante sobre la acción que iban a desarrollar.

“Uno está en un restaurante, no sabe cuánto se va a demorar en llevarle las cosas, se pasó el tiempo, estamos a dos pasos, porque no le avisan al señor, no tienen que entrar al restaurante”, destacó María Cecilia Botero.

En medio del altercado, Botero hizo una fuerte insinuación con respecto a un posible acto de corrupción, pues destacó que el costo para retirar el bloqueo del carro es de $100.000, mientras que el precio de un parqueo en la zona es de tan solo $4.000.

Ante estas declaraciones, los agentes mencionaron que ya se había cumplido el tiempo de espera de 40 minutos antes de hacer la inmovilización del vehículo.

“Como no van a correr a poner el cepo, si el cepo vale 100 mil pesos y los 20 o 40 minutos valen 4.000, tienen huevo”, reiteró Botero, bastante exaltada.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce qué sucedió luego del altercado, pues las imágenes que fueron difundidas en redes sociales no dan mayor información al respecto.