Este miércoles 22 de junio se reportaron daños en la tubería que está ubicada sobre la Av. Ciudad de Cali con calle 139 que dejó sin el servicio de agua a 30 barrios de la localidad de Suba.

Los usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá manifestaron que el suministro del líquido preciado no ha sido restablecido desde ayer, además se conoció que no los afectados no habían conseguido agua en bolsa ni en botellas porque no hay o el precio está por las nubes.

Por la eventualidad, algunos de los residentes de la zona tuvieron que contratar carrotanques que se ubicaron en horas de la mañana sobre la Carrera 141 bis #143A-22, Parque CAI La Gaitana, Clínica Corpas y la Avenida Cali con 139.

Pero hace unos minutos, la Alcaldía de Bogotá indicó que, “estos son los puntos donde se encuentran los carrotanques de agua en la localidad de #Suba, para que la comunidad pueda abastecerse mientras avanzamos rápidamente en labores de reparación y mantenimiento en las tuberías del @AcueductoBogota”.

En este sentido, se invita a los ciudadanos a llevar sus baldes a los puntos donde se habilitaron carrotanques.

Parque Berlín.

El Salitre Cra 96 con 156

Cai Aures Carrera 101

Bilbao Calle 143 B No 145-05.

Villa Hermosa Cra 101 con Calle 132

Corpas con 158 «Frente a Hospital de Suba

Villa Cindy Calle 138B Cra158.

Plazoleta La Gaitana Cra 112 y 114 con 153

Hospital Suba

Centro Salud Gaitana.

Av Ciudad de Cali con 139.

Tv 116 C No 133-18.

Centro de Salud Rincón.

Alaska Cra 106 con 161.

Cra 94 B con 129B 04 de personas.

Hospital Suba.

San Pedro Cra 149 Bis Costa Azul.

Parque La Bota Cll 140.

-Cai Aures Carrera 101 con calle 132.

Parque La Toscana.

Calle 138B Cra 158.

Calle 132 Calle 132D con 140.

Cai Fontanar Calle 145 Calle 132.

Cabe recordar que los barrios afectados son: Bilbao, Fontanar, Lisboa, Nogales de Tibabuyes, Toscana, La Verona, Berlín, Arboleda del Pinar, Prados de Suba, Tuna Baja, Monarcas, Alaska, Bella Vista Imperial, Parque Imperial, Pinos de Lombardía, Fontanar Grande y Potreritos.