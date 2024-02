El aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá recibió un reconocimiento por sus prácticas sostenibles. Se trata de la certificación LEED Zero Energy, que distingue las edificaciones con estándares elevados de eficiencia energética.

Este reconocimiento es entregado por el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos y tiene en cuenta, en esa línea, la compensación del consumo de energía de fuentes convencionales con el de fuentes de energía alternativas.

“En US Green Building Council creemos que el neto cero neutralidad de carbono es un objetivo poderoso que llevará adelante a toda la industria. El neto cero influye en el resto del mercado para apuntar aún más alto y lograr la certificación LEED Zero es evidencia de que es posible alcanzar estos objetivos", afirmó Peter Templeton, presidente y CEO de US Green Building Council.

Para entregar este reconocimiento, según indicó la terminal aérea, se examina un cumplimiento de buenas acciones durante mínimo un año.

"Nos llena de orgullo ser el primer aeropuerto del mundo en recibir este reconocimiento que es el resultado de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Llevamos varios años implementando prácticas para lograr una eficiencia energética adecuada a la operación y la generación de energía renovable. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso y dedicación para tener un mejor planeta”, afirmó por su lado Natalí Leal, gerente general de Opain, concesionaria del aeropuerto El Dorado.

La terminal aérea señaló que hace cinco años fue la primera, también a nivel mundial, que consiguió la certificación LEED para edificaciones existentes, 'Operación y Mantenimiento EB:O+M v4.1 en nivel platino'.

A comienzos de enero El Dorado se catalogó como el cuarto más puntual, según el análisis de Cirium. El primer lugar se lo llevó el Aeropuerto Internacional St. Paul de Minneapolis en Estados Unidos.