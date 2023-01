Afectaciones a viajeros en El Dorado y caos vial por protesta de taxistas

Una jornada de caos en la movilidad por causa de protestas del gremio de los taxistas generó afectaciones para decenas de viajeros en el Aeropuerto El Dorado.

Estos bloqueos iniciaron en rechazo a la inmovilización del taxi de Wilson Rodríguez, un conductor de 50 años que tiene una discapacidad física.

“Yo soy un paciente reconectado por una colostomía desde hace ocho meses, en las horas de la tarde, después de haber ingerido mi almuerzo, me entró una necesidad de ir al baño. Debido a mi condición, no podía aguantar así que paré frente al Centro Comercial Gran Estación e ingresé para poder hacer mis necesidades, me demoré porque me tocó lavar mi ropa interior. Al salir, vi que una patrullera montó mi carro en una grúa para llevárselo por lo que procedí a montarme en el vehículo”, denunció el taxista.

Según el afectado, al carro no le pusieron los sellos en ese momento, tal como indica la norma, sino que en el afán de llevárselo, lo montaron y ejecutaron el procedimiento detrás de la Gobernación.

“Yo le dije que me impusiera el comparendo ya que asumía mi responsabilidad, no quería evadir la multa pero la uniformada se negó, le pusieron los sellos al carro sin importar que yo estaba adentro y me trasladaron con todo y auto a los Patios de Álamos”, indicó el conductor.

Debido a esta situación el denunciante entró en huelga de hambre ya que este carro es el medio de sustento de su familia y con el que gana el dinero para sus tratamientos.

Ante ese panorama, varios integrantes del gremio y amigos de Wilson Rodríguez, llegaron hasta el lugar para pedir una mediación y negociar su salida con su taxi de Los Patios, ante la negativa de las autoridades, los conductores iniciaron bloqueos en el punto.

Debido a la negativa de las autoridades, varios conductores del gremio empezaron a bloquear diferentes puntos de la calle 26, causando un trancón que llegó desde el Aeropuerto El Dorado hasta la Carrera 30.

Decenas de viajeros que llegaban de rutas internacionales y nacionales al aeropuerto tuvieron que salir a caminar por la calle 26 para tratar de encontrar una ruta hacia sus hogares.

"Vengo de Cancún y me encuentro con este caos, un carro me pidió $50 mil para llevarme, cuando normalmente me cuesta $30 mil y no hay cómo salir de este trancón", dijo Edwin Reyes, viajero.

Pero a parte de los precios el problema es que los taxis no prestaron más servicio y se fueron de la terminal aérea.

"Estoy enferma, llegué de una ruta desde Estados Unidos, no encuentro taxis y por aplicaciones no vienen por ese trancón, me preocupa por qué no sé cómo voy a llegar a mi casa", dijo otra de las viajeras.

En medio de ese panorama, los taxistas han tratado de negociar durante la noche y madrugada con las autoridades de tránsito para que dejen salir a sus compañero con su vehículo de Los Patios.

"Estamos cansados de los abusos de las autoridades, si en la próximas horas no dejan salir al compañero iniciaremos bloqueos en toda Bogotá y convocaremos a un paro nacional", dijo por su parte Hugo Ospina, vocero del gremio.