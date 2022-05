Agente del CTI es herido al intervenir en robo masivo de TransMilenio

El pasado 9 de mayo, en horas de la noche, un agente del CTI que iba como pasajero en TransMilenio, terminó herido por enfrentar a grupo de delincuentes.

El atraco masivo ocurrió en la estación Hospitales, en donde los ladrones estaban a la espera de un bus articulado que pudieran asaltar.

"El articulado abre las puertas ingresan tres personas, los pasajeros dicen que eran seis delincuentes. Con armas cortopunzantes, cuchillo empiezan a amenazar a todos los pasajeros", aseguró el agente del CTI a un medio nacional.

Posteriormente, el hombre relata cómo intentó interrumpir el robo, "Yo reaccionó y me voy hacia el delincuente que se me acercó para enfrentarlo para recuperar los elementos hurtados de los pasajeros pero el me ataca con el cuchillo y me hiere el brazo".

A pesar de su valiente acción, los delincuentes alcanzaron a llevarse varios celulares, sin embargo gracias a la reacción de este hombre, que trabaja con el grupo de homicidios, el robo no fue mayor.

El agente también contó a Caracol Noticias que él fue la única persona que se enfrentó y que nadie lo apoyó, por el contrario todos los otros pasajeros se escondieron y se dejaron robar.

Al parecer, los "amigos de lo ajeno" se están aprovechando que la calle 2 con Avenida Caracas está cerrada, por tanto nadie los puede seguir ya que solo funciona el carril del TransMilenio.

Las victimas hacen un llamado urgente a las autoridades para estar al acecho de esa banda delincuencial que siempre que comete un delito se esconde en el barrio San Bernardo.