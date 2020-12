Aglomeraciones en San Victorino siguen siendo un riesgo de contagio

Las autoridades de salud y de Policía han tomado medidas para evitar las aglomeraciones en el sector de San Victorino, en el Centro de Bogotá.

Ante la cantidad de gente que llega hasta el sector para aprovechar los precios especiales de los denominados 'madrugones' de fin de año, la secretaría de Gobierno de Bogotá tomó algunas medidas especiales, que buscan organizar a los comerciantes formales e informales de esa zona.

Según señala Camilo Acero, subsecretario de Gobierno de Bogotá, al menos 700 auxiliares están en todo el sector, ayudando a implementar el uso de tapabocas y de gel o alcohol antibacterial.

"Es necesario que los compradores y vendedores tengan cultura ciudadana y que entiendan que es necesario que todos pongamos de nuestra parte para proteger a nuestras familias en estas navidades", dijo.

Dentro de las medidas anunciadas por el Distrito se incluye la adecuación de una zona especial para ventas de comidas calientes.

"Los vendedores de puestos de comidas, conocidos como vendedores de carros con sombrilla, no pueden estar en el centro de la zona comercial, para evitar que se den aglomeraciones o que con ellos se impida el paso de los transeúntes", dijo Acero.

Por su parte, los comerciantes destacaron el trabajo de las autoridades y aseguraron que era necesario que el Distrito hiciera presencia.

"En esta zona hemos tratado de seguir con las medidas de bioseguridad frente a la covid-19. Los centros comerciales usamos medias preventivas y tratamos de evitar que la gente se aglomere", afirmó Marta Tirado, comerciante del sector.

A su turno, los usuarios de estos comercios aseguran que por la temporada y ante la complicada situación económica, es indispensable para las familias capitalinas, aprovechar estas promociones y los precios de oferta que se dan en esta zona.

"Uno trata de cuidarse, de seguir las normas, cargo mi alcohol y mi tapabocas, pero no podíamos dejar de venir porque de no venir no podíamos comprar las mismas cosas, la situación está complicada", expresó Alejandra, quien junto a sus hermanos llegó al lugar a comprar algunos productos.