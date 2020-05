Agresor de vigilante está libre, mientras que él tuvo 25 días de incapacidad

El pasado 5 de mayo se presentó un grave caso de intolerancia en un conjunto residencial del norte de Bogotá, en la localidad de Suba, donde un joven agredió brutalmente a un guarda de seguridad que le pidió que usar tapabocas para ingresar.

Las cámaras de seguridad registraron el ataque contra el vigilante, cuando el sujeto arremete contra él sin piedad golpeándolo en el rostro durante varios segundos hasta que el guarda de seguridad logra soltarse.

Buscando recibir ayuda, alcanza a levantarse de la silla pero este hombre lo agarra por el cuello y continúa la agresión. En la grabación se observa cuando un vecino interviene y lo ayuda.

Minutos después, nuevamente este hombre se acerca a la recepción y lo ataca con un bate.

Noticias RCN logró contactar al vigilante, víctima de la agresión, quien confirmó que recibió 25 días de incapacidad ante la brutal agresión y deberá someterse en los próximos días a una intervención quirúrgica en el ojo.

Contó que este joven arremetió contra él cuando le solicitó que usara el tapabocas junto al visitante que iba a ingresar, porque así se estableció en el conjunto residencial para todos los habitantes.

“Llegó como un loco y me golpeó por no dejarle pasar la visita, digo yo, porque en ningún momento lo ofendí ni le dije una palabra mala que lo ofendiera, me pega hasta que pierdo el conocimiento, ya no me acuerdo más nada. Cuando desperté me estaban limpiando la sangre en una silla, pero no me acuerdo”, comentó el guarda de seguridad.

Entre tanto, el comandante de la Policía de Suba, Juan Pablo Corvacho, infirmó que el sujeto fue dejado en libertad luego de haber sido aprehendido por lesiones personales. “La captura fue declarada legal pero los delitos de lesiones personales son delitos conciliables por eso este joven fue dejado en libertad”, aseguró.