Ahorre dinero en pasajes con la tarjeta TuLlave: subsidios y beneficios por tenerla personalizada

El Sistema Integrado de Transporte en Bogotá tiene la capacidad de movilizar cerca de 2 millones de usuarios diariamente, gracias a sus flotas zonales y troncales que cubren de norte a sur la ciudad.

Tomar el Transmilenio o el SITP es parte de la rutina diaria de los capitalinos. Sin embargo, muchos de ellos desconocen los subsidios disponibles para aliviar los costos del transporte a través de la tarjeta TuLlave.

La tarjeta TuLlave no solo sirve como medio de pago en el sistema de transporte, sino que también abre la puerta a diversos subsidios que pueden significar un ahorro de dinero mensual para los usuarios.

Subsidio de la tarjeta TuLlave para 2024

De acuerdo con Transmilenio S.A. estos son los subsidio vigentes para el año 2024

Subsidio de transporte para personas activas en el Sisbén, destinado a aquellos que se encuentran en condiciones socioeconómicas más vulnerables. Estas personas pagarán una tarifa diferencial de $ 2.500 para el componente troncal y zonal.

Tarifas especiales de $2.500 para adultos mayores a partir de los 62 años, reconociendo su contribución a la sociedad y brindándoles un trato preferencial hasta 30 viajes al mes.

TuLlave Plus Especial para personas con discapacidad permanente, quienes recibirán un subsidio mensual de $ 29.500 cargados a la tarjeta.

Requisitos para acceder a los subsidios de la tarjeta TuLlave

Sin embargo, acceder a estos beneficios no es tan sencillo como tener la tarjeta TuLlave. Se requiere cumplir con una serie de requisitos, entre los que se incluyen el pertenecer a la categoría A1 y B7 del Sisbén, ser mayor de 16 años, no ser beneficiario de otro incentivo de TuLlave, no tener registros negativos por mal uso del sistema y tener la tarjeta TuLlave activa y personalizada.

Ahora bien, aquellos que no cumplan con estos requisitos, pero aun así quieran disfrutar de beneficios como los transbordos gratuitos, pueden personalizar la tarjeta TuLlave en los siguientes puntos autorizados en Bogotá.