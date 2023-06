Al ser arrojado de su vehículo, conductor de plataforma murió arrollado por SITP en el sur de Bogotá

En las últimas horas se conoció sobre un nuevo hecho de inseguridad en la capital del país, en el que un conductor de una plataforma de transporte fue secuestrado y posteriormente arrojado del vehículo que manejaba. Lamentablemente el hombre murió al ser arrollado por un bus del Sistema Integrado de Transporte (SITP).

La víctima fue identificada como Jesús Ayala, y de acuerdo con el testimonio de una de sus hermanas, el pasado viernes 16 de junio (día de la muerte del hombre) uno de los delincuentes la llamó para pedirle dinero a cambio de regresarle el vehículo, y éste le habría contado que su hermano se habría tirado del carro.

“Ese chino se tiró de ese carro, la real no sé dónde está, búsquelo en un hospital o algo así porque si no aparece no sé porqué. Él se tiró del carro, yo solo le pido recompensa por el carro, por nada más”, indica un aparte de la grabación revelada por el medio de comunicación City Tv.

La mujer también le contó a dicho medio, que su hermano empezó su jornada laboral hacia las 10:00 de la noche, cuando la aplicación para la que trabaja le asignó su primer viaje.

Con lo que no contaba Jesús Ayala, era que quienes estaban solicitando el servicio de transporte, era una banda delincuencial, que lo secuestró y amarró de pies y manos, durante varias de horas.

Según información revelada por sus familiares, los delincuentes le habrían pedido al conductor del vehículo que los llevaran hasta el barrio Las Palmas, ubicado en localidad de Ciudad Bolívar.

Por otra parte, según uno de los familiares de la víctima, el vehículo fue encontrado abandonado posteriormente en un sector del sur de la capital del país.

“El carro familiar de color rojo fue encontrado abandonado, y todo desvalijado, y cubierto por la espuma de un extintor”, agregó la hermana de la víctima.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho, ya que los familiares del hombre también aseguran que el día que fueron a denunciar el caso, les dijeron que tenían que esperar hasta el día lunes 20 de junio para realizar la respectiva denuncia, ya que la persona encargada del proceso se encontraba descansando.