Alcalde de Bogotá, Carlos F. Galán, aseguró que está bien tras cirugía de emergencia

En las últimas horas, a través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio un parte de tranquilidad tras ser sometido a una cirugía de emergencia por una apendicitis.

“Estoy muy agradecido por todos los mensajes que me han mandado”, dijo el alcalde, a través de un video publicado en su cuenta de X.

“Esto me empezó como el sábado por la noche, un dolor pues la verdad no pensé que fuera nada especial, me continuó el domingo, decidí mantener la agenda porque la verdad no me sentía tan mal. Fuimos al Sumapaz. Me siguió el dolor el domingo y el lunes amanecí igual, entonces me tocó arrancar para la clínica”, agregó Galán.

Anticipó que se llevó a cabo una importante operación contra las bandas que hurtan celulares y dijo que: “La gente se frustra cuando dicen: ´me robaron el celular, no sé en dónde está. Hagan algo´. Tienen razón”, indicó.

Se recuperaron cerca de 33 celulares y recalcó que hay más operaciones en curso de las que se darán detalles más adelante para no afectar los procedimientos que aún seguían en desarrollo en la noche del lunes.

Este fue el mensaje del alcalde desde la Clínica Country, en el norte de Bogotá.

Hay que recordar que la Clínica Country también había entregado un parte positivo del procedimiento al que fue sometido el alcalde de Bogotá.