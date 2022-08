Alcalde de Soacha habría recibido nuevas amenazas de muerte

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, en dos oportunidades ha manifestado que han intentado acabar con su vida debido a su interés por expropiar los predios que quisieron "invadir el primer años de gobierno".

Las 300 hectáreas pueden llegar a costar billones de pesos y pese a las amenazas Saldarriaga se mantiene firme en querer comprar la tierra, expropiarla y hacer un gran parque para toda la comunidad de Ciudadela Sucre.

"No me va a temblar la mano para firmar la expropiación de 300 hectáreas en la comuna 4. Mi conciencia y mi principios no se venden. Han intentado quitarme la vida en dos intentos, pero no va a haber nadie que pueda permitir o extorsionarme porque esa tierra es la de nuestros hijos en el futuro", anunció el alcalde.

De igual manera, Juan Carlos Saldarriaga solicitó a la Policía Metropolitana de Soacha tener en cuenta las denuncias públicas por las amenazas de muerte recibidas, además, aprovechó para hablar sobre las acusaciones que la Procuraduría General de la Nación hizo ante una supuesta desviación de mercados en la pandemia por el covid-19 son sin fundamento.

Según explicó el mandatario, esta polémica se desató por un total de 20 mercados que no fueron comprados con recursos públicos sino entregado por donaciones, las cuales fueron recibidos por personas que requerían esta ayuda humanitaria.

"En época de pandemia doné 3 meses de mi salario y con la estrategia del trapo rojo logramos entregar 1 millón de ayudas alimenticias. Si me toca que me saquen por 20 mercados, estoy listo para irme y entregar el cargo del alcalde con la frente en alto; pero les aseguro que antes dejo firmada la expropiación de esa tierra", concluyó el alcalde.