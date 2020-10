Alcalde de Soacha pide a la minga no parar en su municipio

Alcalde de Soacha, Juan Carlos saldarriaga, le envió una carta a la minga indígena en la que asegura que no sabía de sus intenciones de pernoctar por un día en su municipio y les pide replantear dicha disposición.

"El día de hoy me he enterado que la minga con más de cinco mil indígenas, pretende pernoctar por un día en la ciudad. A hoy no hemos recibido ningún comunicado oficial por parte del pueblo indígena. Yo me he comunicado y le he enviado una carta al consejero Hermes, pidiéndole que por favor replantee el tema de su instancia en nuestro municipio por un día", dijo.

Lea también: Con el himno de Antioquia, Aníbal Gaviria celebró fallo que ordenó su libertad

De acuerdo al mandatario municipal, su solicitud se basa en varias razones. La primera de ellas es que entre Fusagasugá, a donde llegarán este sábado, y Bogotá hay 75 kilómetros y dicho recorrido "lo podrán hacer en un tiempo máximo de dos horas", por lo que sería innecesario hacer dicha escala.

La segunda razón, según Saldarriaga, es que "no queremos que haya alteraciones de orden público en nuestra ciudad y tercero es que el tema de salubridad es muy grave para nosotros".

"Respetamos las creencias y entendemos que ustedes no conservan las medidas y protocolos de bioseguridad que tenemos los soachunos, pero nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para poder mantener la pandemia controlada. Ayúdenos para que nuestra ciudad siga manteniendo el control de la pandemia", aseguró.

Dijo que "nosotros los acompañaremos para que puedan atravesar toda la autopista sur sin ningún inconveniente a su destino que es Bogotá, ese Bogotá en donde esperamos que puedan encontrar las respuestas del gobierno nacional a cada una de sus reclamaciones".