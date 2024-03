El acalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a los disturbios que se registraron en la noche del viernes 8 de marzo, durante las manifestaciones en conmemoración del Día de la Mujer en la capital.

El mandatario reconoció que se registraron errores que propiciaron una situación alarmante luego de la intervención de los agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo).

"Evidentemente tenemos un problema con la iluminación de la Plaza de Bolívar desde hace varias semanas. No es un tema de ayer, de varias semanas. Eso no fue relevante en otras manifestaciones esta semana porque fueron de día. La Plaza fue de noche, entonces sí fue relevante y es un error no tener la Plaza bien iluminada", mencionó Galán.

El alcalde resaltó que, pese a que la Plaza de Bolívar tiene ocho entradas y salidas, por disposición de seguridad, hay varias de esas cerradas, por la protección a la Presidencia y al Palacio de Justicia.

"De las ocho entradas que tiene la Plaza de Bolívar, hay cuatro que están cerradas. No ayer. No fue una decisión de ayer. Es una decisión que tiene que ver con decisiones de seguridad de la Presidencia de la República en lo que tiene que ver con las entradas y salidas del sur", añadió el mandatario.

También aclaró que no ponen al mismo nivel el valor la vida de un manifestante que el valor de los objetos que pueden verse afectados durante las manifestaciones, pero explicó que tienen un papel como Estado de proteger los bienes.

"Tenemos que proteger la vida, garantizar la integridad, pero también tenemos una obligación como Estado de impedir que se dañen bienes públicos y hacerlo siempre con un uso proporcional de la fuerza que garantice que no se dañe el bien público, pero que no se afecta la vida ni la integridad de una persona", concluyó Galán.

El alcalde invitó a las organizaciones de mujeres a entablar un diálogo para discutir lo sucedido y encontrar medidas diferentes para abordar situaciones que se registren en futuras manifestaciones.