Alcalde local de Suba dio positivo para coronavirus

A través de su cuenta oficial de Twiter el mandatario local, confirma que es positivo para COVID-19, luego de realizarse la prueba el pasado 22 de julio.

El mandatario local, que es asintomático se encuentra en buen estado de salud, continuará al frente alcaldía local en aislamiento.

“En prueba COVID que me realizaron el pasado 22/07, el resultado fue positivo. No tengo ningún síntoma y me encuentro en perfectas condiciones. He estado en casa desde entonces. Ya completo 10 días de cuarentena. Estoy a la espera de nuevo resultado. ¡Volveremos!”.

Desde este viernes, 31 de julio hasta el 14 de agosto, la localidad de Suba tendrá 14 días de cuarentena estricta en los que se limitará la libre circulación de personas y vehículos, excepto quienes deban cumplir actividades esenciales; así mismo, habrá cierre general del comercio, menos el relacionado con el abastecimiento de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad.

También quedará prohibido el expendio de bebidas embriagantes entre viernes y domingo (según el Decreto 169, artículo 15) y todas las personas deberán estar en sus casas entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.

A pesar de su caso, el alcalde Local de Suba, Julián Moreno, lidera el plan de acción que se llevará a cabo durante los días de restricción, para garantizar la entrega de ayudas, la restricción de aglomeraciones y las medidas de bioseguridad de los ciudadanos.

Estas medidas se establecieron el pasado 10 de julio, tras la reunión que tuvo la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, y los gremios médicos de la ciudad.

El alcalde Local, Julián Moreno, hace un llamado enérgico a toda la comunidad de la localidad de Suba a cumplir con las normas expuestas por la Secretaría Distrital de Gobierno y, de esta manera, evitar la propagación del virus Covid-19, que está llegando a sus niveles más altos.