"Alcalde, no espere una tragedia mayor": vocero de taxistas tras bloqueos en El Dorado

Las manifestaciones y bloqueos de un grupo de taxistas, en inmediaciones del aeropuerto El Dorado de Bogotá, ponen de nuevo sobre la mesa el debate sobre las plataformas de transporte.

Dichos bloqueos se extendieron hasta altas horas de la noche y se saldaron con un conductor herido. Para esta tarde-noche no se descartan nuevamente bloqueos.

En diálogo con RCN Radio, Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, aclaró que la organización gremial y "demás organizaciones sindicales" no habían convocado esa manifestación, sino algunos colegas en un grupo de WhatsApp "cansados de hacer filas ordenadas en el aeropuerto y que se les lleven los servicios".

Sin embargo, Ospina pidió una reunión al alcalde Carlos Galán para evitar que la situación escale.

"Le pido al señor alcalde que nos sentemos urgente. Lo invito; así como a la secretaria de Movilidad, al Ministerio de Transporte y a la superintendente para que nos digan qué van a hacer con el mototaxismo que se tomó la capital (...). Señor alcalde, no espere una tragedia mayor. Desde ayer le dije 'va a haber problemas' y nadie me puso cuidado", aseguró.

El representante del gremio reiteró que la molestia no es hacia las aplicaciones de transporte, sino porque, tanto carros como motos particulares, están operando con éstas.

También hizo un llamado generalizado a sus compañeros a no excederse en los precios y ajustarse solo al taxímetro. "Si no queremos que el usuario migre a otro tipo de tecnología cobremos lo justo, mantengamos nuestros vehículos bien aseados, no hagamos parte del problema sino de la solución", continuó.

"Quiero hacerle un llamado a todos mis compañeros taxistas que, si bien es cierto tenemos derecho a la protesta, no tenemos que generar violencia de un lado o del otro. El camino correcto es el diálogo y los invito a que no se dejen provocar", agregó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que haya un paro, Ospina dijo que primero se agotarían las vías de diálogo; pero, en caso de "no ser escuchados" enfatizó en la posibilidad una movilización en la capital. "No esperen que todas las organizaciones sindicales de Bogotá y del país se organicen para hacer un gran paro. Nos cansamos que las autoridades no apliquen la ley", recalcó Ospina a RCN Radio.

Por su parte, el alcalde, Carlos Fernando Galán, aseguró que no se permitirían bloqueos en el Aeropuerto El Dorado y que no se permitiría que alguien diferente a las autoridades hiciera retenes o inspecciones.