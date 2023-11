Alcaldesa de Bogotá mantendrá operativos pese a cancelación del paro de taxistas

Luego de que el gremio de taxistas en la ciudad de Bogotá anunció la cancelación del paro que tenían previsto para este 22 de noviembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, publicó en su cuenta de X que no se iba a confiar y mantendrá los operativos para evitar afectaciones a la movilidad.

“El señor Ospina y su grupo de taxistas han desistido del paro y los bloqueos al aeropuerto. A Bogotá no se le amenaza, no se le sabotea, no se le bloquea. A Bogotá se le respeta”, tirnó López.

Además aseguró que: “no nos confiamos y estamos preparados para actuar conforme a la ley, con orden y autoridad en defensa de la ciudad y los derechos de los ciudadanos”.

La alcaldesa se refiere a que mantendrá el dispositivo de 1.200 policías y 300 gestores de convivencia, para evitar cualquier situación que pueda presentarse en la capital del país.

Se cancela el paro

En la noche de este martes, Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas, anunció que se había tomado la decisión de no realizar el paro que estaba programado para este miércoles.

Según el líder de taxistas, dicha decisión se tomó luego de la reunión que sostuvieron con el Ministerio de Transporte donde dejaron claros unos pliegos de peticiones sobre las inmovilizaciones que tienen varios vehículos por ser ‘ilegales’.

Cabe recordar que Ospina había enviado un mensaje a los ciudadanos hace algunos días en el que les decía “yo les sugiero de manera respetuosa, que el 22 de noviembre aplacen o cancelen sus vuelos, porque el paro va a ser indefinido y de grandes magnitudes”.