Alcaldesa rechazó quema de un bus del SITP tras desalojo en humedal Tibabuyes

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó la quema de un bus del SITP con pasajeros a bordo en la localidad de Suba tras un procedimiento de desalojo de manifestantes en el humedal Tibabuyes.

"Salir a vandalizar y quemar un bus de servicio público que iba con pasajeros, poniendo en riesgo la vida de esas personas no es ningún acto de protesta social y mucho menos ambiental', sostuvo la alcaldesa.

Además, aseguró que se están recaudando las pruebas y videos para dar con los responsables de estos hechos criminales por los que manifestó irá hasta las últimas consecuencias.

Y es que estas personas habían invadido esta reserva desde noviembre del 2020 y mantenían un campamento ilegal en rechazo por la ejecución de obras en el lugar.

"Sobre el humedal vienen haciéndose unas obras desde la administración pasada y no puede cancelarse ese contrato. Si de mí hubiera dependido no hubiera ordenado hacer esas obras, son innecesarias y no protegen el humedal", indicó López.

También agregó que han sido impuestas sanciones y se han hecho cambiar varias veces los diseños para mitigar el impacto en el humedal.

"Tenemos una advertencia de la Contraloría porque como ya se ha ejecutado el 78% del contrato y se han tomado las acciones de mitigación, entonces de no terminar ese proyecto podríamos incurrir en detrimento patrimonial', advirtió la alcaldesa.

Finalmente, hizo un llamado para que este tipo de protestas se den de manera pacífica y no de comentan actos violentos.