Alcaldía anuncia cambios en el calendario tributario de Bogotá

Este jueves, 23 de junio, el secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, anunció los nuevos cambios en el calendario tributario de la capital.

En una rueda de prensa, Ramiréz indicó que "mañana se vencía el plazo para el pago del 10% del predial. Ahora tenemos una nueva fecha que es hasta el viernes 15 de julio. Es para poder pagar con el 10 %, el que quiera pagar después de eso sin incurrir en intereses o sanciones, puede pagar hasta el viernes 29 del mismo mes su impuesto predial".

Asimismo, dijo que “Aún tenemos contribuyentes que no han podido obtener la factura porque no contamos con la información completa, como es el caso de predios nuevos y predios sin información del responsable, además de ciudadanos que generaron declaraciones erróneas y no se pudieron acoger al pago por cuotas”.

El secretario agradeció a los ciudadanos que se han acercado a pagar deudas de años anteriores, a fin de ponerse al día con la ciudad. Muchos de ellos piensan que el descuento del 10% también aplica para estos pagos y no es así.

A la fecha, la ciudad ha recibido por predial más de 2,5 billones de pesos y el recaudo total está por encima de los 5,7 billones de pesos. Además, se han recibido 1,8 millones de pagos de parte de los bogotanos.

Cabe destacar que a partir de hoy, el sistema empezará a cambiar las fechas y este proceso terminará el sábado, 25 de junio.

Es importante que quien obtenga las facturas entre hoy y mañana, solo se pueden pagar de forma presencial en los bancos autorizados y por PSE y que, a partir del martes, 28 de junio, podrá hacerlo en la página web de sus bancos.