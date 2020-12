El Concejo de Bogotá en pleno no aceptó las objeciones presentadas por la alcaldesa Claudia Lopez sobre la emergencia climática en la capital. El Cabildo dejó en firme el acuerdo que establece que a partir de 2022 toda la flota de buses de transporte público debe ser eléctrica.

Por unanimidad, los 42 concejales le manifestaron a la Alcaldía que debe sancionar el acuerdo tal y como se le envío. El Concejo se comprometió a hacer un proyecto de acuerdo para reglamentar la transición.

La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutía, había manifestado que "la decisión no significa que no se hará la transición, sino que se hará de forma gradual ya que no es sostenible para la ciudad que se haga el reemplazo en ese lapso y se pondría en riesgo el funcionamiento del sistema".

Este punto de desencuentro entre las partes fue aclarado por la concejal Susana Muhamad, quien dijo en la Plenaria que "en la comisión delegada por la plenaria, se propuso la conformación de una comisión accidental que evalúe la manera como se haga la transición de vehículos de gas y gasolina a eléctricos".

Precisamente el acuerdo busca, entre otras cosas, que en los colegios se hable sobre la emergencia del clima a nivel mundial, que el ordenamiento territorial se haga alrededor del agua y que desde 2022 no se pueda comprar flota con motor que funcione a base de combustibles fósiles.

El Concejo de Bogotá aprobó el 9 de noviembre el acuerdo con el que se declara a la ciudad en emergencia climática con el fin de que se tomen medidas urgentes sobre ese aspecto en pro del mejoramiento medioambiental y de calidad de vida.

La iniciativa que fue llevada a la corporación busca que la capital colombiana sea la primera ciudad de América Latina que tenga transformaciones para asumir el cambio climático, como explicó su autora, Susana Muhamad.

"Con esto, ratificamos nueve mandatos y más de 40 estrategias que van a guiar cómo Bogotá enfrenta el cambio climático en la década crítica. Esperamos la ratificación y sanción de la alcaldesa Claudia López", explicó la concejal.

"Para empezar a hacer el control político y también la activación del movimiento ciudadano, en este proceso más de 88.0000 ciudadanos presentaron sus firmas al Gobierno distrital, participaron más de 100 organizaciones y el Concejo y la ciudadanía le cumplieron a la generación que ya nació en este siglo", agregó la Concejal.

Una vez conocida la decisión de la plenaria del Concejo de Bogotá de votar de manera unánime el Acuerdo de Emergencia Climática, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que sancionará mismo y de trabajará de manera unificada con el Concejo para sacar adelante la iniciativa desde la transición y financiación.

La mandataria, en su cuenta de Twitter dijo: "Celebro el acuerdo de confianza al que llegamos con@ConcejoDeBogota Sancionaremos el acuerdo que declara #EmergenciaClimática y radicaremos el año entrante un acuerdo que dé mecanismos de transición/financiación para cumplirlo. Compartimos las metas y aseguraremos la viabilidad!".