Alcaldía de Bogotá estudia el regreso de chalecos con placa reflectiva para motos

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, señaló que la administración distrital buscará que vuelvan a implementarse los chalecos con placa reflectiva de uso obligatorio para todos los motociclistas de la ciudad, con el fin de prevenir delitos como el hurto.

De acuerdo con el funcionario, la idea es que la medida se proponga desde el Conreso de la República y se reglamente nuevamente el uso de ese elemento que contribuiría a las investigaciones y seguimientos que se realicen sobre algunos hechos delictivos.

"Está el tema de motos que se ha preguntado varias veces. Ojalá pudiéramos regresar al chaleco reflectivo y al número de placa. Eso dio resultados hace 20 años", aseguró Acero en medio de la rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

"Hoy no podemos identificar. La placa es tan pequeña que no logramos en algunos casos identificar. La idea es ver de manera clara a absolutamente todos los motociclistas y hacer controles en la calle. No vamos a dejar de verificar antecedentes", añadió.

Cabe mencionar que recientemente Hugo Acero reconoció que hay situaciones delictivas en la ciudad que se llevan a cabo con bastante violencia, mientras agregó que se están ajustando distintas estrategias junto a la Policía Metropolitana y la Fiscalía General, para reducir los índices de inseguridad.

En ese sentido, el secretario indicó que han disminuido los robos pero en algunos casos hay reincidencia por parte de los delincuentes y atribuyó este fenómeno a la manera en la que se ha tipificado ese delito en la justicia colombiana.

"Un robo de una bicicleta o de un celular, en muchos casos son delitos totalmente excarcelables y desde luego van a seguir cayendo. En el caso del país, esa acumulación de delitos o de detenciones no es un agravante", sentenció.

Aseguró que es importante insistir ante el Congreso sobre ese tema para que se modifique la ley, aunque insistió que es importante que se incrementen las denuncias ciudadanas para focalizar esfuerzos ante hechos de inseguridad.