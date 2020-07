Alcaldía de Bogotá fija tres condiciones para las clases presenciales en colegios distritales

La secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, explicó en entrevista con RCN Radio que por ahora no están dadas las condiciones para el retorno a las aulas de clases de manera presencial en las escuelas y colegios distritales. Además, que tampoco hay una fecha definida de regreso, debido a la emergencia por el aumento de los casos de COVID-19.

“Las condiciones no están dadas para un regreso presencial, por ello la invitación es a mantener el proceso de aprendizaje en casa y a cuidarnos todos en este momento que requiere la ciudad”, dijo la secretaria Bonilla.

Además, añadió que “nosotros nos estamos preparando, es nuestra responsabilidad; estamos haciendo una serie de protocolos, pero le quiero dar la tranquilidad a la comunidad educativa: no lo vamos hacer hasta que no estén dadas unas condiciones de seguridad en salud, no sabemos en qué momento será esa eventual reapertura progresiva en los colegios y nos seguimos preparando en casa”.