Alcaldía de Bogotá habilitará cuatro puntos para pruebas piloto en actividades deportivas

Subida a Patios

El horario de apertura para el sábado 11 y el domingo 12 de julio, será a las 5:00 a.m. y concluirá a las 12 del medio día. El aforo permitido por día será de 2.160 personas.

Cada hora se permitirá la subida de 360 ciclistas, para evitar las aglomeraciones y tener un óptimo desarrollo de la actividad. El punto habilitado para el control de la medida de pico y cédula será el puente Belisario (Avenida Circunvalar con calle 85).

Subida al Verjón

Se realizará el fin de semana y operará con la medida de pico y cédula. El horario de apertura será a las 5:00 a.m., finalizando a las 12 del medio día, tendrá un aforo diario de 2.160 personas.

"Cada hora se permitirá la subida de 360 ciclistas. El punto habilitado para el control de la medida de pico y cédula será la Avenida Circunvalar con calle 10", se indicó.

De otro lado, este fin de semana estarán operando, el Parque El Tunal y el Velódromo Primera de Mayo. La apertura de estos escenarios será para ciclistas mayores de edad. Los horarios permitidos estarán entre las 6:00 a.m. y las 12:00 del día, tanto sábado como domingo.

Para el aforo del parque El Tunal (máximo de 100 personas por hora) y el Velódromo Primero de Mayo (máximo 20 personas por hora), se deberá realizará previa inscripción, el formulario se encuentra en la página web www.idrd.gov.co

En el Parque El Tunal y el Velódromo Primera de Mayo, se manejarán franjas de una hora para evitar que se supere el aforo y se presenten aglomeraciones de ciclistas.

"Los intervalos para la práctica recreativa serán: de 6:00 a.m. a 7:00 a.m., de 7:30 a.m. a 8:30 a.m., de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Importante recordar que en ambos espacios se contará con un intermedio de 30 minutos para desocupar el escenario y volver a tener la capacidad permitida", se señaló.

En el Parque Tunal se habilitará la entrada por la portería uno (carrera 24 entrada principal del parqueadero) y la salida por la portería cinco (carrera 19 C).

En el Velódromo Primera de Mayo se habilitará la entrada por el túnel y la salida será por las escaleras. Solo se permitirá la entrada de bicicletas de pista y ruta.