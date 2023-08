Alcaldía de Bogotá intensifica la lucha contra la basura: otro local en líos

Otros famosos restaurantes en Bogotá fueron multados por "cochinos"

En los últimos días, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López hizo un fuerte llamado de atención a tres importantes marcas, con sede en Bogotá, debido al mal manejo que estas le estarían dando a las basuras de sus locales en el reconocido sector de la Zona Rosa en la capital del país.

“¿Qué pasa con El Corral, Juan Valdez, Chef Burger y Zona Rosa? No hay derecho a que no separen, no reciclen y, además, rieguen y boten basura en cualquier lado”, indicó la mandataria en su cuenta de Twitter.

De igual manera, la mandataria aseguró que multará a estas reconocidas empresas. Asimismo, invitó a la ciudadanía a que "castiguen" a estas marcas de otra manera: no consumiendo los productos de estas marcas, al menos mientras se comprometan con el medio ambiente y la correcta disposición de basuras en Bogotá.

“Además de la multa, invito a la ciudadanía a sancionar social y económicamente a los que ensucian Bogotá”, añadió.