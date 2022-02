Alcaldía de Bogotá intentará por cuarta vez la caracterización de indígenas del Parque Nacional

El jefe de Gabinete de la alcaldía mayor de Bogotá Luis Ernesto Gómez, aseguró que el miércoles 2 de febrero, se dará inicio al cuarto intento de caracterización a los indígenas embera asentados en el Parque Nacional, para así retornarlos a sus resguardos en las regiones de Chocó y Risaralda. El Funcionario dijo que de ninguna manera se les brindara vivienda en la capital para quienes no acepten devolverse a sus tierras de origen.

"El día de mañana se realizará una caracterización, será el último intento que realizará el Distrito quiero ser enfático en esto, se han realizado cuatro intentos por orden judicial y la necesidad de reporte para la Unidad de Victimas, con el único propósito de retorno a sus territorios, no está contemplada una reubicación en Bogotá a lugares distintos a los que ya estaban establecidos", puntualizó Gómez.

En cabeza de Vladimir Rodríguez, Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación, y junto a otras entidades distritales y nacionales, se socializó el plan de manejo y caracterización con el que se buscará una concertación para que los embera, que están en situación de vulnerabilidad en la capital, regresen a sus territorios de manera voluntaria.

“Es necesario trabajar entre todas y todos para velar por los derechos de estas comunidades y para que el retorno sea seguro y duradero. No existe la paz si las poblaciones no están en sus territorios, y no existe el territorio sin garantías de no repetición”, agregó el Alto Consejero de Paz.

Tras concluir el proceso de caracterización, el lunes 7 de febrero se llevará a cabo otra reunión, convocada y presidida por el Ministerio del Interior, en la que estarán presentes las autoridades tradicionales de los cabildos y resguardos, los entes territoriales que recibirán a esta población (Risaralda y Chocó), la Unidad para las Víctimas y toda la institucionalidad del Distrito, con el fin de establecer el plan de retornos y cronogramas.