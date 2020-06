La Secretaría de Gobierno de Bogotá explicó los alcances de la medida tomada este viernes, tras la clausura preventiva en uno de los almacenes de la cadena Alkosto ubicado en Venecia, en la Autopista Sur en Bogotá, luego de las incontrolables aglomeraciones y las largas filas que se registraron durante su apertura, en el Día sin IVA.

El secretario Luis Ernesto Gómez reveló que este almacén no podrá abrir ni tener venta al público durante cuatro días, esto tras incumplir las medidas de bioseguridad establecidas por el distrito.

En contexto: Primeros cierres preventivos de almacenes en Día sin IVA por aglomeraciones

“Se cierran las puertas de Alkosto. Se le informa a las personas que esto hoy es un riesgo para la salud, para la vida (...) por medidas sanitarias, por incumplimiento de las recomendaciones aglomeraciones, de distanciamiento, de control ingreso, se cierra este almacén", señaló Gómez.

El funcionario agregó que "no hay un descuento que valga la vida, no hay nada que puedan comprar hoy que sea tan importante como para que ustedes terminen contagiados de coronavirus y dios no lo quiera sus familiares terminen perdiendo la vida”.