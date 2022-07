Alcaldía de Soacha no va más con el acueducto de Bogotá: tendrá su propia empresa

La Alcaldía municipal de Soacha anunció que con el propósito de suplir las necesidades y brindar un mejor servicio a más de un millón de habitantes, se creó EmserSoacha-E.S.P. Empresa de Servicios Públicos, que se encargará del acueducto, alcantarillado y aseo, con lo que oficialmente se estarían desligando de la prestación del servicio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

"Sabemos que Soacha tiene una deficiencia en prestación de servicios en mucho sectores donde el Acueducto de Bogotá ha sido totalmente negligente. Hoy estamos avanzando para lograr, como lo ha dicho la Corte Constitucional, en la venta de agua en bloque para nuestra ciudad y que Soacha empiece a administrar sus propios servicios públicos para beneficio de todos los habitantes", explicó el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga.

Agregó que "la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.A.A.B. se lleva anualmente 100.000 millones de pesos de Soacha y no entierra un solo tubo y cuando hay inundaciones no se ve un camión tipo vactor, nos toca a nosotros alquilarlo, por eso era necesario pues, independizarnos de esa mamá que nos sirvió, en un momento para crecer, pero hoy ya crecimos y Soacha no pudo haber crecido solo en población sino que también tiene que crecer en su autonomía de servicios públicos".

De la misma forma, el funcionario aseguró que ha recibido muchas quejas de los habitantes del municipio, quienes han denunciado los altos precios de los servicios públicos y la mala calidad en la atención de la EAAB; y que a partir de esto, será la empresa pública de Soacha (EPUXUA), la encargada de mejorar la prestación del servicio a los usuarios.

"Así que nace una nueva era para nuestra ciudad, seguimos creyendo que Soacha debe consolidarse como esa sexta ciudad del país y por eso esta empresa de servicios públicos logrará suplir las necesidades de agua potable a más o menos 200 mil habitantes que hoy no gozan de este servicio", concluyó el alcalde municipal.