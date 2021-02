Alcaldía de Tenjo le puso tapabocas al mural del ciclista Esteban Chaves 

La icónica imagen del "Chavito" plasmada en un gigantesco mural ubicado en el municipio de Tenjo en Cundinamarca, se convirtió en el símbolo de una gran campaña lanzada por esta alcaldía municipal, con la que se busca que los colombianos sigamos tomando conciencia sobre el autocuidado y el correcto uso de los elementos de protección.

En la reconocida obra internacional, pintada por el famoso artista Cacerolo, se reunieron la alcaldesa Sonia Patricia González y el propio Esteban Chaves acompañado de sus padres, para juntos poner el tapabocas que mide 1 m x 1.50 mts sobre el rostro dibujado del escarabajo, como un mensaje claro para todos aquellos ciclistas que transitan la zona.

🇨🇴 No se ha ido. Vamos a seguir en la lucha con auto cuidado 👊👊👊.

🇦🇺 Still here, we keep fighting with autoresponsability 👏👏

📸 @visioncyclingcol

.#covidfree #covid_19 #covidart pic.twitter.com/kuYC3YIRxn