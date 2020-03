La Alcaldía de Bogotá declaró alerta amarilla en toda la ciudad por la mala calidad del aire. La medida viene acompañada con restricciones a vehículos y operación de industrias.

Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente, explicó que la decisión se tomó por los incendios forestales que se han presentado alrededor de la ciudad y por las altas temperaturas de la región durante los últimos días, las cuales dificultan que el material particulado se disipe.

Para esta alerta amarilla habrá un pico y placa extendido para carros y motos. Esta restricción arranca el próximo sábado 7 de marzo, con placas impares, entre las 6:30 a.m. y las 6:00 p.m. El domingo 8 de marzo se aplicará a las pares, desde las 6:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. Y entre semana, a partir del próximo lunes 9 de marzo, el pico y placa funcionará así: de 6:00 a.m. a 7:30 p.m.

"La medida es preventiva y temporal, mientras se mejoran las condiciones de calidad del aire", explica la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

Las medidas de restricción para las industrias arrancan desde la medianoche hasta el mediodía y se aplicarán en toda la ciudad. En el caso de los vehículos de carga, se iniciará desde las 5:00 p.m. del viernes.

"Hemos tenido cambios de temperatura agresivos entre la madrugada y el mediodía y esas inversiones térmicas han hecho que ese material particulado se mantenga sobre la ciudad", explicó Urrutia.

"Durante las últimas 48 horas, las estaciones de Carvajal–Sevillana, Kennedy, Fontibón y Móvil Carrera Séptima registraron altos niveles de concentración de material particulado", precisa la Secretaría de Ambiente.

El pasado 6 de febrero ya se había declarado una alerta amarilla en la ciudad, pero solo en un perímetro del suroccidente, en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda. La medida se levantó el 18 de febrero en la mañana.