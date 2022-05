Alcaldía dice que no hay fallo que los obligue a tomar decisiones sobre los indígenas en Bogotá

La Secretaría de Gobierno dio a conocer en las últimas horas que luego de que el juez de segunda instancia declarara nulo el proceso que se viene llevando a cabo con los indígenas emberá, actualmente no hay ningún fallo que obligue al Distrito acatar algún tipo de decisión.

Sin embargo, el Secretario de Gobierno Felipe Jiménez, aseguró que se va seguir trabajando con la comunidad, así como lo ha venido haciendo desde que llegaron a esta zona de la ciudad.

"En este momento no tenemos ningún fallo que nos obligue a acatar alguna decisión porque el juez de segunda instancia el día de ayer declaró la nulidad del proceso, por lo tanto hoy, no hay ningún fallo que nos obligue; no obstante, seguiremos trabajando con todo el distrito en pro de solucionar esta situación, lograr la inclusión social y económica de esta población", señaló el funcionario.

De la misma forma, Jiménez señaló que tan solo este lunes, el Distrito logró trasladar a 37 miembros de la comunidad indígena del Parque Nacional al alojamiento temporal de la Florida que se encuentra ubicado en la sabana de Bogotá, y agregó que en los últimos días se ha logrado reubicar a un total de 110 indígenas de la comunidad emberá.

Según la más reciente caracterización realizada por el Distrito, actualmente se encuentran más 1.800 personas asentadas en el Parque Nacional, de las cuales solamente 900 pertenecen a comunidades indígenas y 400 son las que pernoctan diariamente en este sector de la capital colombiana.

Cabe recordar que anteriormente, la Secretaría de Gobierno había indicado que las personas que optaran por quedarse en Bogotá, deberían seguir insistiendo en la reubicación en alguno de los cinco espacios ofrecidos hasta el momento que son: tres coliseos en el sur, un edificio de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y el centro comunitario UPI La Florida.