Alcaldía elevaría a “naranja” la alerta en Bogotá, ante aumento de casos de COVID-19

Ante el aumento de los casos positivos de COVID-19 en la capital colombiana, que ya superan los 9.456, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciará medidas extraordinarias para evitar la propagación del virus.

Una de ellas -la más importante- tiene que ver con una serie de restricciones que habría en por lo menos 16 zonas. Otra de las medidas sería la ampliación de la alerta en la ciudad, que pasaría de amarilla a naranja.

Estos y otros anuncios se darían por parte de la mandataria capitalina tras examinar con expertos la situación actual. También se realizarán jornadas de desinfección de calles, entrega de mercados, brigadas de salud para evitar que las personas en esas zonas salgan a la calle.

Situación en Kennedy

La localidad de Kennedy, según las autoridades en Bogotá, es una de las que presentan más contagios de la COVID-19. Sin embargo en algunas zonas de la localidad, las aglomeraciones se siguen registrando para hacer trámites bancarios, de servicios de salud y pagos de servicio.

En la zona de la calle 35 con carrera 78b por ejemplo, más de 200 personas se encontraban en la mañana de este miércoles, realizando varios trámites.

“Es horrible esta fila; estoy desde las 6:30 de la mañana, estando uno expuesto aquí sin ningún control. Nadie viene a mirar cómo está el tema y los bancos en vez de ayudar y agilizar congestionan más el tema (...) pero también si uno no viene después el jodido es uno porque le cortan los servicios”, dijo Esperanza Ortiz.

Por su parte Gloria Díaz añadió: “Llevo dos horas esperando y esto no avanza y cada vez llega más gente; esto pasa todos los días en medio de una cuarentena. También la gente no ayuda pero igual toca aguantarse esto, yo vengo a retirar una plata que me mando mi hijo de Estados Unidos”.