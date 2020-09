Alcaldía establecería horarios para subida de carros y ciclistas al Verjón

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, dio a conocer que el distrito prepara una serie de medidas para los ciclistas que generalmente transitan la vía al Verjón. La mandataria local insistió que esto irá de la mano con la Alcaldía de Choachí.

Así las cosas, se propondrá establecer horarios entre semana y fines de semana, para evitar la congestión junto a los vehículos que también se movilizan por la zona. "Le vamos a proponer al Alcalde de Choachí establecer horarios en Bogotá de 4 a.m. a 11 a.m., entre jueves y domingo", dijo la alcaldesa.

"En donde cerremos la vía exclusivamente para ciclistas y luego de 11 a.m. en adelante para carros. Ya que es una vía estrecha. Como también lo es la de Patios (...) son 11 kilómetros de vía que conectan al Verjón alto con el Verjón Bajo, pero hay 3 kilómetros totalmente destruidos ”, afirmó López.

Además la Alcaldesa agregó: "el ciclismo está en el corazón de Colombia, en vez de sacarlo y desmotivarlo que tenemos es que organizarlo e incentivarlo y eso vamos hacer en Bogotá, esa combinación de ciclistas y vehículos ha resultado mortal, como la vía es empinada, sobre todo de bajada permite altas velocidades y se producen estos accidentes, vamos a organizar no a prohibir y a estimular la subida al Verjón y por Patios".

Por último manifestó: "no solamente tenemos que habilitar esa vía rural, no solo por los ciclistas sino por los campesinos, los niños que no pueden pasar esos kilómetros les toca darse la vuelta por Bogotá para poder ir a estudiar, de manera que es para arreglar mejor el acceso a sus escuelas, a sus salones y para que los productos de nuestros campesinos del Verjón puedan bajar de una menor manera."