Alcaldía estudia aplicar tarifa diferencial para mujeres en Transmilenio

El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, dio a conocer que el Distrito trabaja actualmente en la estructuración de una tarifa diferencial en el sistema de transporte masivo Transmilenio. La intención es establecer ese precio especial para las mujeres.

De acuerdo al funcionario, la alcaldesa Claudia López ha sido clara en decir que se tiene que desarrollar primero la reducción de la "feminización de la pobreza", en donde la tarifa del transporte público es un componente fuerte.

De igual forma, el secretario indicó que luego de dos meses en el cargo logró evidenciar que las poblaciones vulnerables están teniendo un peso muy alto en el transporte de sus gastos en los hogares. Por eso, lo primero que hizo fue revisar la información y buscar estrategias para no cargarle más a ese sector de la población.

Además, Estupiñán dijo que también se evalúan opciones para que en los próximos años haya un ajuste en el costo del pasaje que beneficie a los ciudadanos. "Vamos a seguir trabajando, para poder reflejar una cosa que no se ha hecho, es reflejar la capacidad de pago de los usuarios en la tarifa de los sistemas de transporte público", sostuvo.

Al conocer la intención de la alcaldía, Heidy Ríos, una usuario, dijo que realmente no ve en qué pueda ayudar o no. "Me parece más un canto a la bandera, pero esperar a ver que deciden", señaló.

Le puede interesar: Buses y estaciones de Transmilenio son lavadas con cloro ante amenaza de coronavirus

Cifras de acoso de mujeres en Transmilenio

Según las cifras de la Alcaldía de Bogotá, las mujeres hicieron durante 2019 más de 6,9 millones de viajes al día, contra 6,5 millones de los hombres. Entre tanto, datos revelados por la organización WRI-Despacio advierten que el 85 % de las mujeres aseguraron haber sufrido algún tipo de acoso sexual en el transporte público en Bogotá. Dentro de los casos de acoso o violencia más comunes reportados por las mujeres se encuentran: silbidos en vía pública, miradas lascivas y rozamientos en cualquier parte del cuerpo sin consentimiento.

Mujeres, las más afectadas por desempleo y violencia intrafamiliar en Bogotá

La Secretaría de Planeación Distrital reveló que en Bogotá, 9 de cada 10 mujeres realizan trabajos domésticos y de cuidado sin ninguna remuneración; es decir, destinan en promedio hasta 5 horas y media al día para este tipo de labores.

Los datos muestran que son las mujeres que son mamás quienes primordialmente se ocupan del cuidado de los menores de 5 años. Un 62% de ellas son las encargadas de esta labor frente a un 7% de los padres. El 17% están bajo la atención de otros miembros del hogar y el 14% de personas externas al hogar.

También las mujeres en edad de trabajar representan la mayor tasa de desempleo en la ciudad: 12,3% de desocupación frente a 9,8% de los hombres, la tasa de informalidad es mayor que en los hombres. En 2018 fue de 42,5% en ellas y 41,2% en ellos.