Alcaldía habría modificado contrato del metro para saltarse la interventoría

La concejal Ana Teresa Bernal denunció que el pasado 9 de marzo la Empresa Metro de Bogotá (EMB), en cabeza de su gerente Andrés Escobar suscribió la modificación No 2 al contrato de concesión 163 de 2019, flexibilizando los mecanismos de supervisión y seguimiento.

“Reemplazar una interventoría por una supervisión directa va en contra de lo que establece el Estatuto Anticorrupción 1474 de 2011. Es así como modifican la cláusula 1.61, de tal forma que la interventoría pueda ser reemplazada por la supervisión directa de la Empresa Metro de Bogotá”, aseguró la cabildante.

La cláusula quedó así, según la denuncia: “En cualquier momento, la EMB podrá optar por reemplazar la figura del interventor por la de una supervisión directa, a cargo de la EMB o viceversa. Durante la etapa preparativa, este reemplazo será de manera excepcional y provisional. La excepcionalidad y el alcance de la provisionalidad serán definidas autónomamente por la EMB”, se reveló.

Además, agrega la concejal que, “de esta misma forma fueron modificadas las secciones 2.4(b)(iv), 2.4(b)(viii) y 2.4(b)(ix) del contrato de concesión que le da a la Empresa Metro de Bogotá 240 días, desde que fue suscrito el contrato de concesión, que optó por reemplazar la figura del interventor por la supervisión directa del Empresa Metro de Bogotá”.

Por eso, insiste en que con esta modificación, “los estudios de ingeniería de detalle no tendrían interventoría, así como las pruebas de carga de los pilotes, que no tuvieron interventoría y de la misma forma, que no fue presentado oportunamente el certificado de la interventoría de los estudios de factibilidad”.

“De manera sistemática, la Empresa Metro de Bogotá ha esquivado la interventoría en el proyecto metro elevado (...) un llamado a la Contraloría de Bogotá, a la Contraloría General de la República y Procuraduria General de la Nación para investigar, de manera urgente, las irregularidades denunciadas”, puntualizó Bernal.

RCN Radio se comunicó con la Empresa Metro para obtener una respuesta a la denuncia; sin embargo, manifestaron que, por el momento, no habrá una posición al respecto.