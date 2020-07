Alcaldía pide celeridad en casos de denuncias de acoso de más de 100 estudiantes de la Distrital

Tras las denuncias del portal "Las Igualadas", en el que se da a conocer la denuncia de 131 estudiantes sobre presunto acoso sexual por parte de un profesor en la Universidad Distrital, la Alcaldía de Bogotá se refirió al hecho.

Según la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, el distrito está haciendo acompañamiento a las mujeres que denunciaron el hecho. “Ya la audiencia de imputación de cargos estaba programada pero por suspensión de términos judiciales a raíz del confinamiento se suspendió”, dijo.

Además, la funcionaria hizo un llamado a las autoridades para priorizar estos casos: “Invitamos a las víctimas de este caso a contactarnos para hacer una mesa de trabajo y poder ofrecer nuestro acompañamiento en el proceso de justicia”.

Al conocer las conductas denunciadas, la Universidad Distrital remitió el caso directamente a la Personería de Bogotá. “Se inició investigación disciplinaria en contra del docente para establecer su presunta responsabilidad en los hechos”, precisó.

Añadió que “la Universidad Distrital espera las decisiones de los organismos judiciales y de control para definir nuevas medidas dentro de la institución en favor de la verdad y la justicia (...) el Juzgado Séptimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá determinó que la Universidad ha adelantado las gestiones necesarias para dar respuesta a las solicitudes presentadas por los estudiantes”.

Según la denuncia del portal "Las Igualadas", las mujeres aseguran que el profesor de matemáticas les escribía mensajes insistentemente invitándolas a salir. “Eres muy bonita para estudiar matemáticas, yo nunca había visto una niña tan linda estudiantes matemáticas”, señalaba un de los mensajes, según la denuncia.

En otro de los mensajes que habría enviado el profesor a las estudiantes, se lograba leer -según la denuncia-: “Me puedes marcar cuando quieras, yo te cuido aunque no lo sepas (...) esa foto de perfil esta lindísima, no quería decirlo pero me tocó. Siempre contigo y pensándote”.