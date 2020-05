Alerta naranja en Bogotá se amplió en sector de Suba

"Esto no es declarar una alerta naranja por decretarla. Cuando se declara una zona, hay que ir, hacer cinco actividades a esas zonas; entonces, no es de una vez 'hagamos a la loca'. Esto debe tener rigor científico", dijo la alcaldesa recientemente sobre el tema.

"La manera de controlar esto no es quién salió o quién no salió, sino cómo salió. En este momento les estamos poniendo comparendo a las personas que salen sin tapabocas. Eso es un riesgo mortal. Lo que pasa con esta enfermedad es que es engañosa. Si no tiene tapabocas, si no conserva la distancia, corre el riesgo de infectar a otros", concluyó.