Alerta naranja se extiende a Rafael Uribe, Puente Aranda, Suba, Chapinero y Bosa

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que se decidió decretar la alerta naranja en algunas zonas de las localidades de Rafael Uribe, Puente Aranda, Suba, Chapinero y Bosa. Esto por el riesgo de contagio de coronavirus.

En ese sentido, los siguientes sectores entran a ser zonas de cuidado especial, donde habrá intervención del Distrito desde este jueves:

UPZ Quiroga, Rafael Uribe

UPZ Puente Aranda, en Puente Aranda (detrás de la cárcel La Modelo)

UPZ Pardo Rubio, Chapinero

UPZ Britalia, Suba

UPZ Bosa Occidental, Bosa

En el caso de Chapinero, la intervención va desde la calle 60 hasta la 67, y desde la carrera Décima hasta la Tercera.

"Dentro del cuadrante vamos a saber qué hogares están en vulnerabilidad", explicó la alcaldesa.

En Puente Aranda, la zona a intervenir va detrás de la cárcel Modelo, en la calle 13, desde las carreras 60 y 52, y entre las calles 14 y 19.

Respecto a Britalia, López precisa que se trata de una zona muy densa: "Hay muchos positivos y muchos contactos de positivos, entre la carrera 50 y entre las calles 150 y 160".

En cuanto a Rafael Uribe, dijo: "Tenemos un alto contagio en Quiroga, Bravo Páez, el barrio Inglés, Murillo Central. En esos barrios tenemos que hacer una intervención de varios casos difíciles de contagio. Vamos a cuidarla muy especialmente".

"Por último, Bosa: en San Antonio, La Independencia, Remanso 1, Ciudadela el Recreo. Esto es para cuidarnos y no para estigmatizar y causar miedo", concluyó la alcaldesa.

Más temprano se confirmo la ampliación en Kennedy en estas UPZ:

UPZ Kennedy Central. Barrios Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Sur y Pastrana

UPZ Américas. Barrio Ciudad Kennedy

UPZ Corabastos. Barrios Ciudad Techo y María Paz

De otro lado, la alcaldesa informó que Corabastos tendrá que cumplir un protocolo especial para seguir operando.

Tendrá un protocolo específico para que pueda cumplir a lo largo del tiempo para que la podamos cuidar mejor (...) Parte de lo que acordamos con los comerciantes y la gerencia (...) son medidas que vamos a tomar como bajar la aglomeración, controlar los ingresos, desinfectar mejor", dijo López.

La alcaldesa también explicó por qué no se declara alerta naranja en toda la ciudad: "No tiene sentido poner en todos los barrios y cuadrantes porque no tienen el mismo nivel de riesgo".

"Esto no es declarar una alerta naranja por decretarla. Cuando se declara una zona, hay que ir, hacer cinco actividades a esas zonas; entonces, no es de una vez 'hagamos a la loca'. Esto debe tener rigor científico (...)".

"La manera de controlar esto no es quién salio o quién no salió, sino cómo salió. En este momento les estamos poniendo comparendo a las personas que salen sin tapabocas. Eso es un riesgo mortal. Lo que pasa con esta enfermedad es que es engañosa. Si no tiene tapabocas, si no conserva la distancia, corre el riesgo de infectar a otros", concluyó.