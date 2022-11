Aliste el bolsillo: llegan los tradicionales 'Trasnochón' y 'Madrugón' a San Victorino

En diálogo con RCN Radio, los vendedores del popular sector de San Victorino anunciaron que los conocidos 'Trasnochón' y 'Madrugón', comenzarán desde el próximo 4 de diciembre, desde las diez de la noche.

"Los madrugones son los miércoles y los sábados, empiezan a las diez de la noche del día anterior hasta el próximo día a las 6:30 de la tarde, después del 4 de diciembre se empieza a abrir casi todos los días, literal será 'Trasnochón' y 'Madrugón'", sostuvo una de las comerciantes.

Le puede interesar: Hombre fue capturado por abusar a una menor con discapacidad

Por parte de la Policía de Bogotá, se entregaron datos claves para cuidar la prima, entre ellos está el manejo de dinero controlado, pocas cantidades a la hora de retirar, no entregar claves por más cercana que sea la persona y no entregar documentos a funcionarios que no tengan un carnet que los identifique como personal autorizado de la entidad.

De acuerdo con la Policía de la ciudad, se han dado 59 capturas por el delito de estafa, donde más han caído los ciudadanos, generándose a partir de centros carcelarios penitenciarios o intimidando a la persona en estas épocas.

Medidas

Varios comerciantes y gerentes de los centros comerciales en el sector de San Victorino han manifestando, junto a la Policía de la ciudad, los operativos de prevención para cuidar las primas y el dinero que llegan a los bolsillos de los hogares en esta Navidad, recalcando que podrían crecer los hurtos en las modalidades de fleteo y llamadas falsas para obtener datos.

Lea también: Denuncian desde el Concejo presunto escándalo de corrupción en contratos de cementerios

La gerente del centro comercial "Visto", Angélica Leguizamo, recalcó que se ha creado un frente de seguridad con la policía de la ciudad para proteger a los vendedores.

"Son 32 frentes de seguridad, un gran command center donde tenemos monitoreadas las cámaras de seguridad de los 57 centros comerciales con la asociación de comerciantes Aso San Victorino, donde nos hemos unido, junto a un grupo de 400 hombres de cada uno de los centros comerciales, para brindarles seguridad a los compradores en esta época decembrina", sostuvo Leguizamo.