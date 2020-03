Ambientalista completa 25 horas de huelga de hambre colgado de un árbol

Expresó que "en Santander quieren explotar nuestro páramo de Santurbán y dejar sin agua a más de tres millones de personas. Se llevan el oro y nos dejan contaminado el suelo y los acuíferos, aquí pienso permanecer el tiempo que sea necesario hasta que atiendan esta solicitud de todos los santandereanos".

Guerrero aseguró que como está haciendo una huelga de hambre con dieta liquida no necesita bajar al baño: "No tengo que bajar al baño, ando con dieta líquida y orino en botellas. Amarré un cojín en la rama del árbol y me puse una cobija y así he pasado la noche por una buena causa".

Igualmente, reveló que su familia y amigos ya están acostumbrados a sus protestas. "Mi madre ya esta acostumbrada a que yo haga esto; de hecho me llamó me dijo que oraba por mi, mucha gente sabe de mi labor y me apoya por esta buena causa", contó.

Según el ambientalista, representantes de la Anla se acercaron al árbol donde se encuentra haciendo sus protesta pacífica. "Se acercaron varios funcionarios pero proponían una mesa con personas que no podían tomar decisiones, así que por eso no tenía sentido que yo me bajara del árbol", precisó.